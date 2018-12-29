«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике

«Русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко снова порадовала подписчиков сексуальным фото. Снимком модель поделилась на своей странице в Instagram.
На фотографии девушка позирует в красном купальнике у зеркала. Наряд оставляет плечи модели открытыми и прекрасно подчеркивает фигуру.
— Это была отличная фотосессия, — подписала Квитко свое селфи.
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Поклонники Анастасии по достоинству оценили пикантный снимок.
— Ты очень сексуальная!
— Ангел из России.
— Как настоящая Барби! — восхитились подписчики «русской Кардашьян».
Однако такая нарочитая сексуальность, как считают некоторые, уместна не всегда. Например, первый выпуск реалити-шоу, в которое продюсеры превратили кастинг в группу Serebro, пользователи раскритиковали именно за чрезмерный акцент на эротической составляющей.