«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике

, 10:27 Фото 85

Сексуальный снимок супермодель опубликовала в социальной сети.

Фото: Instagram @anastasiya_kvitko

«Русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко снова порадовала подписчиков сексуальным фото. Снимком модель поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографии девушка позирует в красном купальнике у зеркала. Наряд оставляет плечи модели открытыми и прекрасно подчеркивает фигуру.

— Это была отличная фотосессия, — подписала Квитко свое селфи.

 
 
 
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That’s was nice photoshoot with @yulrom ❤️

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Поклонники Анастасии по достоинству оценили пикантный снимок.

— Ты очень сексуальная!

— Ангел из России.

— Как настоящая Барби! — восхитились подписчики «русской Кардашьян».

Однако такая нарочитая сексуальность, как считают некоторые, уместна не всегда. Например, первый выпуск реалити-шоу, в которое продюсеры превратили кастинг в группу Serebro, пользователи раскритиковали именно за чрезмерный акцент на эротической составляющей.

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