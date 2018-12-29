«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике

«Русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко снова порадовала подписчиков сексуальным фото. Снимком модель поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографии девушка позирует в красном купальнике у зеркала. Наряд оставляет плечи модели открытыми и прекрасно подчеркивает фигуру.

— Это была отличная фотосессия, — подписала Квитко свое селфи.

View this post on Instagram That’s was nice photoshoot with @yulrom ❤️ A post shared by AK (@anastasiya_kvitko) on Dec 29, 2018 at 11:08am PST

Поклонники Анастасии по достоинству оценили пикантный снимок.

— Ты очень сексуальная!

— Ангел из России.

— Как настоящая Барби! — восхитились подписчики «русской Кардашьян».

Однако такая нарочитая сексуальность, как считают некоторые, уместна не всегда. Например, первый выпуск реалити-шоу, в которое продюсеры превратили кастинг в группу Serebro, пользователи раскритиковали именно за чрезмерный акцент на эротической составляющей.