«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте

, 13:17 60

Ведущий главной телестройки страны Влад Кадони признался, что он в ужасе от тех, кто пришел на кастинг нового шоу «Школа экстрасенсов».

Фото: www.globallookpress.com

Звезда «Дома-2» Влад Кадони раскритиковал всех потенциальных участников нового экстросенсорного телепроекта. По мнению мужчины, почти никто из них не обладает паранормальными способностями.

На одном из телеканалов страны готовится к релизу новый проект — шоу «Школа экстрасенсов», где заметившие в себе сверхспособности люди могли бы их развить. Однако, как утверждает Кадони, подавляющее большинство пришло на кастинг ради бесплатного пиара.

- Крутая, казалось бы, задумка, интересные наставники. Но вы бы видели, кто туда приходит! Это не начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это лузеры какие-то. И их тьма! — пожаловался Влад на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Заходил сегодня на кастинг Школы Экстрасенсов. Крутая казалось бы задумка, интересные наставники… Но вы бы видели кто туда приходит! Это не начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это прям лузеры какие-то. И их тьма! Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз и фанатки Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет — от силы 2-3 ярких экстрасенса пришло ЗА ВСЕ ВРЕМЯ КАСТИНГА!!! Кого они будут снимать? 😂 Я в свои 20-то ещё мало что понимал, торопясь на экстрасенсорные кастинги, но был гораздо амбициознее! Короче, говорю как на духу, не надо мечтать стать экстрасенсом. Надо им быть, ну хоть немножечко. А если нет способностей, но очень хочется на телек, то велком на кастинг дома2. Нам экстрасенсорные способности не нужны! Нужно просто быть собой и строить ❤️❤️#БитваЭкстрасенсов #ШколаЭкстрасенсов #ТнТ #ДОМ2 #Кадони #ИбоНеШколаИбоУнивер #СтройЛюбовьАНеколдуй #КарнавалаНеБудет

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Возможно, все дело именно в «интересных наставниках» — ведь это два победителя последних сезонов «Битвы экстрасенсов». Помогать раскрыть свои таланты начинающим ясновидящим будут мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати. Сам Влад Кадони тоже когда-то участвовал в одном из сезонов проекта — сейчас он считает, что пробиться в «Школу экстрасенсов» участники кастинга хотят не ради знаний, а ради появления на телеэкране и встречи с кумиром.

— Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз, и фанатки Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет — от силы два-три ярких экстрасенса пришло за все время кастинга! Кого они будут снимать? — возмущен ведущий «Дома-2».

Ранее Пятый канал публиковал предсказание еще одного участника «Битвы экстрасенсов» — Михаил Филоненко рассказал, каким будет 2019 год для России.

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