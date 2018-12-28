«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте

Звезда «Дома-2» Влад Кадони раскритиковал всех потенциальных участников нового экстросенсорного телепроекта. По мнению мужчины, почти никто из них не обладает паранормальными способностями.

На одном из телеканалов страны готовится к релизу новый проект — шоу «Школа экстрасенсов», где заметившие в себе сверхспособности люди могли бы их развить. Однако, как утверждает Кадони, подавляющее большинство пришло на кастинг ради бесплатного пиара.

- Крутая, казалось бы, задумка, интересные наставники. Но вы бы видели, кто туда приходит! Это не начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это лузеры какие-то. И их тьма! — пожаловался Влад на своей странице в Instagram.

Возможно, все дело именно в «интересных наставниках» — ведь это два победителя последних сезонов «Битвы экстрасенсов». Помогать раскрыть свои таланты начинающим ясновидящим будут мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати. Сам Влад Кадони тоже когда-то участвовал в одном из сезонов проекта — сейчас он считает, что пробиться в «Школу экстрасенсов» участники кастинга хотят не ради знаний, а ради появления на телеэкране и встречи с кумиром.

— Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз, и фанатки Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет — от силы два-три ярких экстрасенса пришло за все время кастинга! Кого они будут снимать? — возмущен ведущий «Дома-2».

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