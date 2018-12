«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте

View this post on Instagram

Заходил сегодня на кастинг Школы Экстрасенсов. Крутая казалось бы задумка, интересные наставники… Но вы бы видели кто туда приходит! Это не начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это прям лузеры какие-то. И их тьма! Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз и фанатки Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет — от силы 2-3 ярких экстрасенса пришло ЗА ВСЕ ВРЕМЯ КАСТИНГА!!! Кого они будут снимать? 😂 Я в свои 20-то ещё мало что понимал, торопясь на экстрасенсорные кастинги, но был гораздо амбициознее! Короче, говорю как на духу, не надо мечтать стать экстрасенсом. Надо им быть, ну хоть немножечко. А если нет способностей, но очень хочется на телек, то велком на кастинг дома2. Нам экстрасенсорные способности не нужны! Нужно просто быть собой и строить ❤️❤️#БитваЭкстрасенсов #ШколаЭкстрасенсов #ТнТ #ДОМ2 #Кадони #ИбоНеШколаИбоУнивер #СтройЛюбовьАНеколдуй #КарнавалаНеБудет