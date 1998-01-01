Владимир Путин направил новогодние поздравления главам государств

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Содержание посланий и полный перечень адресатов опубликованы на официальном сайте президента РФ.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и глав ряда международных организаций.

В частности, в послании президенту Белоруссии Александру Лукашенко Владимир Путин отметил, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Москвой и Минском «в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран».

— Глава государства от души пожелал А. Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья, добра и процветания, — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В поздравительном послании на имя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Владимир Путин подчеркнул, что «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма, в защите государственного суверенитета и территориальной целостности». Российский президент также пожелал скорейшего возвращения к мирной благополучной жизни сирийским гражданам.

В поздравлениях президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы, и в частности «для обеспечения в будущем году успешной реализации крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования». В послании подчеркивается, что российско-германское взаимодействие имеет большое значение для всей Европы.

Поздравляя с праздниками президента США Дональда Трампа, Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Соединенных Штатов «являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности». Он также подтвердил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня».

Кроме того, президент России направил поздравления королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Он пожелал «крепкого здоровья, счастья и успехов» им самим и членам их семей, а также «благополучия и процветания» всему британскому народу. Владимир Путин поздравил также с праздниками Короля Испании Филиппа VI и Королеву Летицию, а также князя Монако Альберта II.

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента ФИФА Джанни Инфантино и поблагодарил его за содействие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в России, который стал «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире».

Ранее Пятый канал сообщал, что новогоднее видеообращение Владимира Путина к россиянам будут транслировать в московском метро.

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