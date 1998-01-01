Новогоднее поздравление Путина покажут в московском метро

Новогоднее поздравление Владимира Путина и мэра Москвы жители и гости столицы смогут увидеть на экранах в вагонах московского метро. В пресс-службе подземки отметили, что видеообращение будет сопровождаться титрами.

— Впервые в новогоднюю ночь пассажиры Московского метро смогут увидеть официальное поздравление президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина на экранах, установленных в вагонах поездов, в эфире «Москвы-24», — сообщили в «Московском метрополитене».

Поздравительное видеообращение будет показано на девяти тысячах экранах в 1820 вагонах поездов. Кроме этого, услышать речь президента РФ смогут пассажиры, поднимающиеся на эскалаторах в полночь 31 декабря.

Московское метро планирует запустить прямую трансляцию традиционного поздравления Путина для пользователей Wi-Fi — MT_FREE. За 15 минут до наступления Нового года, вся реклама в этой сети будет отключена.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как десятки Дедов Морозов поздравили Пятый канал в самом сердце Петербурга.