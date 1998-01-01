В Сербии продолжаются массовые протесты против действующего президента страны Александра Вучича и правительственной политики. Четвертый по счету масштабный митинг прошел в Белграде в ночь с 29 на 30 декабря.

Поводом для стихийно организованных протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии. Тысячи сербов вышли на улицы, чтобы заявить о своем недовольстве политикой президента. Первая акция прошла 8 декабря — с тех пор в стране стали с завидным постоянством проводиться митинги и массовые протесты.

— Когда нас спрашивают, кто устраивает протесты, надо отвечать — Вучич. Если бы не он, нас бы не собралось столько, мы не знали бы, против чего бороться. Спасибо, Вучич, что ускоряешь свой уход, — цитируют местные СМИ обращение к единомышленникам одного из протестующих, актера Бранислава Трифуновича.

Своими действиями сербы пытаются добиться предоставления оппозиции эфирного времени, в которое оппоненты партии Вучича могли бы озвучить свою позицию. Однако сам Вучич подчеркивает, что не пойдет на уступки, «даже если демонстрантов соберется пять миллионов».