Омбудсмен Анна Кузнецова сопровождает 30 российских детей из Ирака в Россию

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С ними предстоит кропотливая работа — многие из них родились в условиях заточения, никто не получал должного медицинского обеспечения и образования.

Фото, видео: RT

Спецборт МЧС доставляет в воскресенье, 30 декабря, из Багдада в Москву 30 российских детей, матери которых отбывают сроки в иракских тюрьмах.

Это дети из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана, которые до сих пор содержались вместе с матерями.

Маленьких россиян сопровождает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также врачи Всероссийского центра экстренной медицины «Защита» и психологи.

Как отметили в аппарате Кузнецовой, этой эвакуации предшествовала масштабная и кропотливая работа, проводимая совместно различными министерствами и ведомствами с сентября 2017 года, когда при детском омбудсмене были образованы межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, и профильная рабочая группа комиссии.

За этот период сформирована база данных, в которую внесены сведения о 699 несовершеннолетних детях российских граждан, которые были вывезены родителями в ближневосточный регион.

Сегодняшний вывоз детей готовился с августа 2018 года.

— Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения на родину всех несовершеннолетних граждан, находящихся сейчас вместе с осужденными или подследственными мамами в условиях заточения на территории Ирака. Гуманитарная миссия, несомненно, должна и будет продолжена, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

По словам омбудсмена, с возвращенными в Россию детьми предстоит долгая и кропотливая работа по их лечению и реабилитации, в том числе психологической.

— Многие из них родились в условиях заточения, многие — провели здесь более полутора-двух лет и, конечно, никто из них не получал должного медицинского обеспечения и образования, — отметила Кузнецова.

Как уточнил российский посол в Ираке Максим Максимов, в ближайшее время планируется эвакуация еще порядка 90 российских детей. Он также поблагодарил иракские власти за содействие.

— Большую благодарность хотел бы выразить иракской стороне, которая нам помогает реализовать и решить все проблемы, связанные с возвращением детей, в частности премьер-министру Ирака Аделю Абделю Махди, который внимательно следит за происходящим и оказывает всю необходимую помощь. В будущем мы планируем продолжить эту работу, здесь находятся еще порядка 90 российских детей, которых мы в скором времени также рассчитываем вернуть в Россию, — отметил посол.

Ранее Пятый канал сообщал, что российских детей из Сирии и Ирака доставят на родину.

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