Российских детей из Сирии и Ирака доставят на родину

Дети российских граждан, оказавшиеся в районах боевых действий в Сирии и Ираке будут доставлены в воскресенье, 30 декабря, на родину. За нами вылетел спецборт МЧС России с российской делегацией, в которую вошла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ожидается, что в Россию будут возвращены 30 детей от 4 до 15 лет, матери которых были обвинены в терроризме и заключены в тюрьму. Многие из них нуждаются в медицинской помощи. Прямо из аэропорта, где их будут встречать кареты скорой помощи, все дети будут направлены на обследование и реабилитацию в научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

Ранее Пятый канал рассказывал о возвращении на родину двух ребят из Чеченской Республики, незаконно вывезенных в Сирию в 2015 году.