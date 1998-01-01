Сосулька травмировала голову мужчине на юго-западе Москве

Сосулька травмировала прохожего на юго-западе Москвы. Ледяная глыба упала на голову молодому человеку в Южном Бутово на улице Веневской, дом 6, вечером, 30 декабря.

В распоряжении Пятого канала оказались фотографии с места ЧП. Судя по кадрам, у молодого человека рассечена голова, на асфальте видны следы крови.

Прохожие, ставшие очевидцами этого инцидента вызвали скорую. Скорее всего молодому человеку потребуется госпитализация.

Ранее Пятый канал публиковал видео падения сосульки на пожилую женщину в Москве.