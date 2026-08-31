«Уйду на пенсию»: что сделает рэпер Мот, если жена станет популярнее

Рэпер Мот будет рад за жену в случае роста ее популярности

Рэпер Мот не собирается ревновать супругу Марию Мельникову, если однажды ее популярность окажется выше его собственной. Более того, артист признался, что такой поворот событий его скорее обрадует.

«Да наконец-то! Я уйду на пенсию и просто буду смотреть футбол и заниматься тай чи», — рассказал Мот корреспонденту 5-tv.ru на своем шоу «Август навсегда».

При этом певец уже ожидает, что Мария получит заметное внимание публики. В начале сентября у нее должна выйти новая композиция, которая, по словам Мота, сильно отличается от ее предыдущих работ. Песня будет выдержана в загадочной и мистической стилистике, а в ее образе появятся отсылки к затмению и астрологии.

«У нее четвертого сентября выходит новая песня. Это очень непохожая песня на все то, что она делала ранее. Очень загадочная, мистическая композиция с намеком на затмение и всякую астрологию. И такой же будет номер», — рассказал артист.

Мот отметил, что выступление супруги обладает заметным контрастом с общей атмосферой его концерта «Август навсегда». По его мнению, именно эта непохожесть способна привлечь к номеру дополнительное внимание и вызвать у зрителей сильную реакцию.

«Он сильно выбивается из контекста нашего концерта, и тем будет больше обращать на себя внимание. Я думаю, что он вызовет шквал эмоций», — поделился рэпер.

При этом Мот подчеркнул, что не собирается диктовать жене, каким образом ей строить собственную творческую карьеру. Он готов поддерживать ее даже в том случае, если Мария выберет направление, отличающееся от его собственного.

«Ну конечно, когда жена хочет так, что мы можем в этой ситуации поделать?» — отметил исполнитель.

Мария Мельникова — бывшая фотомодель и чемпионка мира по спортивным бальным танцам. С Матвеем они познакомились в 2014 году через социальные сети благодаря общему знакомому. Вскоре Мот пригласил Марию в Москву для съемок клипа «Капкан», после чего отношения пары стали развиваться.

В августе 2016 года они официально поженились, а в апреле 2017-го обвенчались. В январе 2018 года у супругов родился сын Соломон. Мальчик появился на свет немного раньше ожидаемого срока, а имя родители выбирали около недели.

Позже Мот посвятил сыну композицию «Соло» и выпустил на нее клип. Сейчас супруги продолжают заниматься творчеством, а сам рэпер, судя по его словам, вовсе не опасается конкуренции с женой и даже готов однажды уступить ей место в центре внимания.

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