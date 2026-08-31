Создатели мюзикла «Плакса» впервые показали музыкальные номера из будущей постановки

В Московском театре мюзикла прошла презентация нового мюзикла «Плакса», премьера которого состоится 10 сентября 2026 года. Это совместный проект Национальной Медиа Группы, СТС, Московского театра мюзикла и компании «Руки Вверх Интертеймент», созданный по мотивам популярного сериала СТС и Wink.

Создатели впервые представили музыкальные номера из мюзикла — «Плакса», «Туманы», «Школьный фудкорт» и «Баскетбол». Они прозвучали в живом исполнении с оркестром и хореографией будущей постановки. В мюзикле зрители услышат как знакомые по сериалу композиции, так и совершенно новые песни, написанные специально для сценической версии.

Некоторые из них впервые прозвучали во время презентации. Знакомые композиции для театральной версии получили новые аранжировки: живой оркестр добавляет им объем и меняет звучание, сохраняя при этом узнаваемую основу. Меняется и функция самих песен — в мюзикле они становятся частью действия и помогают развивать историю.

Мюзикл «Плакса» создан по мотивам одноименного сериала, за которым следили миллионы зрителей. В театральную постановку добавлены некоторые сюжетные линии, которые придали истории дополнительный объем, энергетику, драматизм.

Для Московского театра мюзикла спектакль «Плакса» стал определенным вызовом предыдущему опыту. За 16 лет его существования для его театральных постановок писали музыку Раймонд Паулс, Эдуард Артемьев, театр обращался к мировой классике («Принцесса цирка» Кальмана) и золотому фонду советской музыки.

«Для нас это очень важный опыт, важный эксперимент, когда мы работаем с композитором, который сознательно пишет внешне достаточно простую музыку, и при этом она попадает в умы и сердца миллионов. Наш спектакль — не просто легкая музыка, а некое серьезное исследование подросткового возраста, процесса взросления и опыта первой любви», — прокомментировал продюсер, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

«Для меня музыка в „Плаксе“ — это то, что дает всей истории энергию. И особенно здорово видеть, как эту энергию подхватывают артисты. У нас очень молодая, яркая команда, ребята выходят на сцену с невероятной отдачей: они не просто исполняют песни, а проживают их. Когда к этому добавляются живой оркестр, вокал и хореография, музыка начинает работать совсем по-другому — песни становятся частью большой истории, которую артисты и зрители проживают вместе. Именно таким мы и хотели сделать этот мюзикл», — рассказал сопродюсер, музыкальный продюсер и автор музыки проекта Сергей Жуков.

В центре сюжета «Плаксы» — подростки, переживающие сложный период перехода из детства во взрослую жизнь, — они влюбляются, дружат и спорят, увлекаются музыкой, пытаются понять родителей и друг друга. Темы, знакомые зрителям сериала, получают самостоятельное развитие в сценической версии.

Главную роль Маши, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. В постановке принимают участие выпускники Театрального института имени Бориса Щукина (курс Марины Швыдкой», который специально готовился для работы в театре мюзикла. Также заняты известные артисты музыкального театра и молодые исполнители: Вадим Дубровин, Митя Федоров, Галина Безрук, Лика Рулла, Анна Гученкова, Кристина Кукас, Ксения Лазаревич, Никита Шишкин, Влад Юдин.

Режиссер-постановщик мюзикла — Валерий Маркин (мюзикл «Мамонтенок» Московского театра мюзикла, спектакль «Сильва. Дойти до премьеры»), автор либретто — Константин Рубинский (мюзикл «Петр I», русская версия бродвейского мюзикла «Чаплин»), хореограф — Сергей Мандрик («Фабрика звезд», фильм «Летучий корабль»).

Премьера мюзикла «Плакса» состоится 10 сентября 2026 года на сцене Московского театра мюзикла. Билеты уже в продаже на официальном сайте проекта — plaksamusical.ru, в том числе по Пушкинской карте.

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