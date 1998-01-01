Юморист Семен Слепаков опубликовал на своем канале на YouTube новую юмористическую композицию под названием «Тяжелый год». Комик высмеял ожидания и обещания россиян перед праздником. Каждый год люди строят огромные планы на следующие 12 месяцев, но по истечению срока жалуются на трудности и проблемы.

Так, по словам Слепакова, так будет и в этот раз: жители страны будут верить, что «заживут»: купят машины и поедут на Мальдивы, однако в конце декабря снова будут петь о том, как им было тяжело.

За несколько дней клип собрал более двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Люди похвалили Слепакова за «правду» и предложили сделать песню новым гимном страны.

— Братец ты лучший. Так держать!

— Это песня года!

— Как же ты прав, Семен! - написали в комментариях под видео.

Ранее Пятый канал рассказывал, за что Слепаков публично извинился перед сборной России по футболу.