«Это хит!» — Песня Слепакова про «тяжелый год» покорила соцсети

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Комик подвел итоги уходящего 2018 года в новой песне.

Фото: www.globallookpress.com

Юморист Семен Слепаков опубликовал на своем канале на YouTube новую юмористическую композицию под названием «Тяжелый год». Комик высмеял ожидания и обещания россиян перед праздником. Каждый год люди строят огромные планы на следующие 12 месяцев, но по истечению срока жалуются на трудности и проблемы.

Так, по словам Слепакова, так будет и в этот раз: жители страны будут верить, что «заживут»: купят машины и поедут на Мальдивы, однако в конце декабря снова будут петь о том, как им было тяжело.

За несколько дней клип собрал более двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Люди похвалили Слепакова за «правду» и предложили сделать песню новым гимном страны.

— Братец ты лучший. Так держать!

— Это песня года!

— Как же ты прав, Семен! - написали в комментариях под видео.

Ранее Пятый канал рассказывал, за что Слепаков публично извинился перед сборной России по футболу.

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