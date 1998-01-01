Google защитит пользователей гаджетов от спама

Владельцы гаджетов на платформе Android теперь защищены от sms-спама. Об этом позаботилась корпорация Google. Как сообщает телеканал «360», скачать приложение, которое блокирует нежелательную рассылку можно уже сейчас.

После того, как приложение будет скачано, оно начнет распознавать спам, и владельцы гаджетов могут сами подтвердить или опровергнуть решение о перемещении сообщения в спам. После чего можно отправить отчет о спаме в Google и своему оператору связи. Приложение также дает возможность заблокировать номер, с которого пришла нежелательная рассылка.

Отмечается, что программу, блокирующую спам можно самостоятельно отключить через настройки.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как владельцы гаджетов на платформе Android скачали сотни вредоносных вирусных приложений, замаскированных под игры.