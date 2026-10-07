Стюардесса раскрыла изнанку профессии: чем хороша и чем сложна работа в небе

5-tv.ru запустил цикл статей о людях, чья работа остается часто незаметной, но без которой наш мир был бы совершенно другим. В прошлом материале вы узнали об изнанке работы сортоиспытателя. Сегодня же мы расскажем о тех, тех, кто первыми встречает пассажиров на борту и от кого во многом зависит, каким будет полет.

Каждый день тысячи пассажиров переступают порог самолета, даже не задумываясь о специфике работы тех, кто встречает их у входа. Для большинства бортпроводник — это улыбка, помощь с багажом и чашка горячего кофе. Но за этой привычной картиной скрывается профессия, в которой приходится быть одновременно психологом, спасателем и медиком.

За каждым рейсом стоят серьезная подготовка, ответственность за пассажиров и умение сохранять спокойствие в напряженных ситуациях.

О том, какой на самом деле является работа в небе, почему бортпроводников нельзя считать обслуживающим персоналом и что помогает не потерять любовь к профессии даже после бессонных ночей и долгих разлук с близкими, 5-tv.ru рассказала бортпроводник, амбассадор авиакомпании «Россия» Кристина Мухаметшина.

Как стать бортпроводником

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие мечтают о небе, но не все знают, с чего начинается путь бортпроводника. Мухаметшина отмечает, что, несмотря на отсутствие требований к высшему образованию, конкурс сопоставим с отбором в ведущие вузы.

«Для того чтобы стать бортпроводником, необходимо подать заявку в авиакомпанию, в которой хотите работать, затем пройти медосмотр и собеседование. Конкуренция очень высокая, поэтому важно хорошо подготовиться, чтобы зарекомендовать себя. Тех, кто прошел отбор, ждет учеба в авиационной школе. После обучения нужно сдать экзамен в Росавиации, чтобы получить свидетельство авиационного персонала», — поясняет стюардесса.

Какими компетенциями должен обладать бортпроводник

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На вопрос об особых качествах бортпроводника Мухаметшина сначала с улыбкой говорит:

«Самый основной навык — это навык видеть сердцем», — добавляет она.

А затем перечисляет вполне конкретные требования.

Так, членов кабинного экипажа учат применять аварийно-спасательное, обучают и оказывать первую помощь: они умеют останавливать кровотечения, купировать приступы эпилепсии.

«Кровотечение, приступы эпилепсии, обмороки — это то, с чем мы с коллегами сталкиваемся. И в эти моменты понимаешь, что наша подготовка была не ради „корочки“. Во время обучения мы приобрели навыки, которые позволяют помочь человеку, пока самолет летит до ближайшего аэропорта», — делится эксперт.

Бортпроводники — это специалисты, которые могут оказать первую помощь. Но это — база.

А вот то, что действительно отличает хорошего бортпроводника, так это умение по одному только взгляду или интонации голоса определить настроение пассажира.

«Очень важно чувствовать друг друга с коллегами и быть на одной волне, чтобы выходить в салон единым целым. Ну и, конечно же, для людей нашей профессии важна эмпатия. Умение чувствовать гостей, чувствовать их настроение и быть с ними рядом тогда, когда это необходимо», — разъясняет Мухаметшина.

Самое сложное, по ее словам, это работа с человеческими страхами. Некоторые пассажиры боятся летать: дрожат, сжимают подлокотники до побеления костяшек, впадают в панику при турбулентности.

И хотя бортпроводников обучают, как действовать в таких ситуациях, тем не менее всегда требуется индивидуальный подход, когда речь идет об эмоциях.

Мифы и реальность вокруг профессии бортпроводника

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вокруг работы бортпроводника существует множество стереотипов. Один из них — татуировки.

Можно ли работать стюардессой с тату?

«Бортпроводники — это лицо бренда. Поэтому татуировки на видимых местах не приветствуются», — говорит девушка.

Что касается выявления деструктивных пассажиров, то девушка уточняет: это не «сканирование», а скорее ощущения. Запах алкоголя, шаткая походка, невнятная речь, бегающий или стеклянный взгляд — сигналы, которые заставляют членов экипажа включить повышенное внимание.

Возрастной порог для работы бортпроводником

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один из самых популярных мифов — что в бортпроводники берут только молодых. Действительно, многие авиакомпании устанавливают планку в 18–21 год.

Однако для опытных специалистов возрастной порог выше — некоторые перевозчики готовы рассматривать кандидатов до 35–40. Так что возраст — важный, но не абсолютный барьер.

А вот знание иностранного языка — это не миф, а строгая реальность. Практически все авиакомпании требуют от кандидатов владения английским. Уровень зависит от перевозчика: где-то достаточно базового (Elementary), в других требуется ниже среднего (Pre-Intermediate), а для международных рейсов — средний (Intermediate) и выше.

Владение дополнительными языками становится серьезным преимуществом, ведь бортпроводник должен уметь объясниться с пассажирами из разных стран и понимать команды экипажа.

Внешний вид бортпроводника вообще регулируется строгим дресс-кодом: униформа, аккуратная прическа и чистая обувь. Также регламентируется высота каблука туфель у девушек и их макияжа.

Главные плюсы и минусы в работе бортпроводника

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Самый главный плюс, по словам профессионала, это делать людей счастливее.

«Каждый день ко мне на борт приходят сотни гостей. Разные: уставшие, счастливые, встревоженные, влюбленные, испуганные. И у меня есть возможность сделать их полет лучше. Чтобы человек, который боялся, расслабился, чтобы уставший выспался и чтобы тот, кому грустно, хоть на минуту улыбнулся», — признается стюардесса.

Второй плюс — команда.

«Бывают рейсы, когда держишься только благодаря тому, что рядом есть люди, которые понимают тебя без слов. У нас очень дружный коллектив, мы всегда помогаем друг другу — и словом, и делом», — объясняет бортпроводник.

Третий плюс — ощущение, что ты живешь по-настоящему. Нет рутины, и каждый рейс — это новые лица, новые истории, новые вызовы.

Минусы в профессии тоже есть, и они довольно предсказуемы. Однако к ним всегда нужно быть готовым.

«Самый тяжелый минус — это разлука с родными. Когда близкие празднуют Новый год или день рождения мамы, а я не могу туда попасть. Иногда главные праздники проходят мимо», — рассказывает стюардесса.

Несмотря на сложности профессии, любовь к своему делу перевешивает.

«Когда я захожу в самолет, когда я вижу кресло, смотрю в иллюминатор, чувствую этот необычный запах, я понимаю, что я дома. И знаете, что держит больше всего? Это не зарплата, не возможность путешествовать и даже не форма. Это возможность делать людей счастливее», — говорит стюардесса.