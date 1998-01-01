Как известно, время смены года с 31 декабря на 1 января было установлено Петром I в 1700 году от Рождества Христова. Более двух веков в России Новый год праздновался по юлианскому календарю, пока в 1918 году пришедшие к власти большевики не перевели страну на григорианский календарь, по которому жили западные страны. Предыдущее летоисчисление получило название «старый стиль», поэтому в России около века Новый год празднуют дважды — по новому — григорианскому календарю, и спустя две недели — по старому стилю, так называемый Старый Новый год.

Как полагают специалисты, славяне использовали другой способ летоисчисления — их календарь — годослов имел не 12, как восточный, а 16 циклов. И не был привязан к рождению Иисуса Христа. Согласно ему, новое лето наступает в день весеннего равноденствия — в конце второй декады марта, пишет ресурс 1rre.ru.

Тотемом 2018 года был Свернувшийся Еж, а наступившему 2019-му будет покровительствовать Парящий Орел.

Согласно славянским верованиям, людям, рожденным под знаком Парящего Орла, свойственны храбрость, смелость, чувство собственного достоинства. Благодаря этим своим качествам, а также целеустремленности и упорству в достижении поставленной цели, их заслуженно уважают. Как правило, люди, которым покровительствует Парящий Орел обладают незаурядным умом и лидерскими качествами, что обещает им карьеру в политике, дипломатии, управленческой деятельности.

Поскольку на гербе России присутствует изображение орла, специалисты полагают, что она естественно попадет под расположение Парящего Орла и год сложится для страны удачно.

Существует и гороскоп на 2019 год по славянскому календарю:

http://nrnews.ru

Так, рожденным под тотемом Парящего Орла наступивший год будет богатым на события. Судьба будет благоволеть. Представителям Темного Соха (Лося) год принесет удачу, если они смогут четче определяться с возможными вариантами предстоящего выбора. А вот Жалящие Шершни могут быть уверены — их ждет повышение по службе и финансовое благополучие, правда надо при этом быть более вежливыми и все же поунять сарказм и язвительность, которые им свойственны.

Притаившийся Лют (Волк) в 2019 году должен в вспомнить, что второе его я — это собака и ему рекомендуется продемонстрировать лучшие свои качества. В то же время Огненной Векше (Белке) везет, как никогда, им выпадет жребий повыситься по службе, при этом возможные неудачи необходимо воспринимать с легкостью, обязательно извлекая уроки.

Представительница водной стихии Бородатая Жаба как всегда знает чего хочет, собственно так и будет в год Орла. Ошеломляющие результаты в 2019 году ждут Дикого Вепря (Кабана), но может стоит сходить за советом к Жабе? Главное условие успеха — правильная постановка цели.

Год сюрпризов ждет Белого Филина, при этом если рядом с ним будет правильный и надежный партнер, то он много сможет добиться. А вот Шипящему Ужу надо поднапрячься, успех не состоится, если находиться в расслабленном состоянии — необходимо больше созидания и творчества.

Крадущийся лис должен все же взяться за ум и прекратить плести интриги, которые ему так свойственны. Новые стандарты принесут новые успехи.

Представитель уходящего 2018 года — Свернувшийся Еж останется под покровительством своего приемника Орла и легко добьется успеха в любви. В то же время Прядущему мизгирю (Злому пауку) необходима поддержка и помощь окружающих, и если он ее примет, то точно продвинется по карьерной лестнице.

Кричащего петуха в 2019 году ожидает множество приятных сюрпризов, а если они послушают совета близкого человека и утихомирят немного свои эмоции, то реализуют давно задуманное. Компромисс с обстоятельствами необходим Златорогому Быку (Туру). Ели он найдет его, то его тоже ждет приятная награда.

И в завершение — Огнегривый Конь. Активны по жизни, они обязательно добьются в этом году желаемых целей.

Ранее Пятый канал рассказывал о гороскопе на первую неделю наступившего 2019 года.