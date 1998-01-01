Посол Великобритании поздравил россиян с Новым годом по-русски

, 14:40 Видео 22

Лори Бристоу обратился к жителям России с речью на русском языке.

Фото, видео: Twitter @ukinrussia

Посол Великобритании в России Лори Бристоу поздравил россиян с наступающим Новым годом по-русски. Дипломат в своем обращении пообещал превратить «вызовы» в отношениях двух стран в 2019 году в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.

— Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнерских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании, — сказал Лори Бристоу на русском языке в видеообращении в Twitter.

По словам посла, 2018 год был непростым для политических отношений между Россией и Великобританией. Лори Бристоу подчеркнул, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры.

Посол напомнил, что в 2018 году десятки тысяч британских футбольных болельщиков побывали в России на чемпионате мира, странам удалось укрепить связи между образовательными и культурными институтами, а также молодыми учеными, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:54
Депутат Рады сравнил рацион украинцев с временами ленинградской блокады — видео
14:40
Посол Великобритании поздравил россиян с Новым годом по-русски
14:26
Китайские специалисты назвали лучшее средство от похмелья
14:03
Шокирующие кадры: момент обрушения подъезда после взрыва в Магнитогорске
13:59
Тело журналиста Хашогги вынесли из саудовского консульства в чемоданах — видео
13:26
Бутик Louis Vuitton обокрали на семь миллионов рублей в центре Москвы
13:11
«Пижамный кувырок»: Видео Асмус в халатике переполошило пользователей сети
12:56
Как правильно встретить год Свиньи в 2019 году — что можно на столе, а что нельзя
12:42
Видео: В Подмосковье полыхает склад с пластиковыми изделиями
12:24
Список пострадавших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске
12:18
Хоккеист «молодежки» отпраздновал победный гол на МЧМ «жестом Дзюбы» — видео
11:56
Момент взрыва в подъезде Магнитогорска попал на видео
11:35
Гражданин США задержан ФСБ РФ по подозрению в шпионаже
11:29
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до четырех человек — видео
11:14
Новогоднее обращение губернатора Челябинской области сняли с эфира
10:57
«А как же дочь?» — Виктория Боня улетела на Новый год в Таиланд
10:41
Стало известно, когда начнутся государственные испытания Т-14 на базе «Арматы»
10:19
Ржавеют рельсы. Киевский видеоблогер рассказал, что поезда в Москву уже не ходят
9:58
Около 300 жителей обрушившегося в Магнитогорске подъезда разместят в общежитии
9:46
Google защитит пользователей гаджетов от спама

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама