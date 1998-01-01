Посол Великобритании поздравил россиян с Новым годом по-русски

Посол Великобритании в России Лори Бристоу поздравил россиян с наступающим Новым годом по-русски. Дипломат в своем обращении пообещал превратить «вызовы» в отношениях двух стран в 2019 году в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.

— Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнерских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании, — сказал Лори Бристоу на русском языке в видеообращении в Twitter.

По словам посла, 2018 год был непростым для политических отношений между Россией и Великобританией. Лори Бристоу подчеркнул, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры.

Посол напомнил, что в 2018 году десятки тысяч британских футбольных болельщиков побывали в России на чемпионате мира, странам удалось укрепить связи между образовательными и культурными институтами, а также молодыми учеными, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом.