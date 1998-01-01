Российские военные устроили настоящий праздник для детей из Сирии. Офицерам Центра по примирению враждующих сторон впервые удалось привезти новогодние подарки малышам, выходящим из Идлибской зоны деэскалации. Также настроение детям подняли Дед Мороз и Снегурочка встречали их на пункте пропуска Абу-Эд-Духур. Добираться до туда «волшебникам» пришлось не на санях, как это бывает в сказках, а на военном КАМАЗе
Этот Новый год стал для многих детей первым в жизни. Ранее радикалы запрещали отмечать этот праздник, называя его сатанинским. По словам военных, многие малыши сначала смотрели на Деда Мороза испуганно, однако позже начали улыбаться и делать фото на память.
—
Из Абу-Эд-Духура колонна с подарками во главе с Дедом Морозом отправилась и в другие деревни Идлибской зоны — поздравлять других сирийских малышей, у которых война отобрала счастливое и спокойное детство.
Ранее Пятый канал рассказывал, как в Сирии отпраздновали первое за несколько лет Рождество без войны.