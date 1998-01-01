Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом — фото

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Офицерам впервые удалось привезти подарки малышам в Идлибскую зону деэскалации.

Фото: Пятый канал

Российские военные устроили настоящий праздник для детей из Сирии. Офицерам Центра по примирению враждующих сторон впервые удалось привезти новогодние подарки малышам, выходящим из Идлибской зоны деэскалации. Также настроение детям подняли Дед Мороз и Снегурочка встречали их на пункте пропуска Абу-Эд-Духур. Добираться до туда «волшебникам» пришлось не на санях, как это бывает в сказках, а на военном КАМАЗе

Этот Новый год стал для многих детей первым в жизни. Ранее радикалы запрещали отмечать этот праздник, называя его сатанинским. По словам военных, многие малыши сначала смотрели на Деда Мороза испуганно, однако позже начали улыбаться и делать фото на память.

— Сегодня для детей мы привезли вот такие замечательные новогодние подарки, в которых много сладостей, пастила, орехи в глазури, варенье, печатные пряники, всевозможные сладости. Так что мы надеемся, что порадуем детей, и они будут счастливы, потому что в этой ситуации мы можем хоть что-то, внести какую-то лепту в их тяжелую судьбу, — рассказал представитель ЦПВС Игорь Привалов.

Пятый канал

Из Абу-Эд-Духура колонна с подарками во главе с Дедом Морозом отправилась и в другие деревни Идлибской зоны — поздравлять других сирийских малышей, у которых война отобрала счастливое и спокойное детство.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Сирии отпраздновали первое за несколько лет Рождество без войны.

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