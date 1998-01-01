Евгения Медведева упала в объятия молодому болгарскому певцу

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в Instagram трогательные снимки, на которых обнимается с участником «Евровидения» Кристианом Костовым. Фотографии были сделаны на ледовом катке в Москве.

Поклонники фигуристки предположили, что между Медведевой и Костовым возникли романтические отношения. Они пишут в комментариях:

— Вы милашки!

— Какие же вы хорошенькие…и как одно целое… счастья Вам.

— Замечательная пара

— Крис и Женя?! Вау! Я удивлен…

Instagram @jmedvedevaj

Ранее Пятый канал рассказывал, зачем болельщица Медведевой бросила на лед пачку пельменей.