Россия и Армения договорились о цене на газ в 2019 году

С нового года «Газпром» будет поставлять в Армению газ по цене 165 долларов за тысячу кубометров (около 11,5 тысяч рублей). Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и врио вице-премьера Мгера Григоряна.

Как сообщает телеканал RT, поставки будет обеспечивать «Газпром Армения». В 2018 году Ереван закупал российское топливо по цене 150 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинский «Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа.