«Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа

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Объем транзитных поставок углеводородов сократился на 7% за девять месяцев 2018 года, сообщает компания «Нафтогаз».

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Тема:
Северный поток — 2 87

Украинский «Нафтогаз» отметил сокращение транзита российского газа в Европу через территорию страны в 2018 году, пишет «Экономика сегодня».

В компании заявили о падении транзитных объемов на 7% за десять месяцев 2018 года. За этот период через газотранспортную систему Украины прокачали 65,4 миллиарда кубометров газа. Сокращение транзита в «Нафтогазе» связали с ростом поставок российских углеводородов через «Северный поток».

После саммита в Хельсинки с Дональдом Трампом президент России назвал условия продления контракта на транзит газа через Украину. Во-первых, это урегулирование спора «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, во-вторых — экономическая целесообразность этого проекта.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом иске «Нафтогаза», который компания готовит из-за строительства второй нитки «Северного потока».

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