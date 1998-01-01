«Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа

Украинский «Нафтогаз» отметил сокращение транзита российского газа в Европу через территорию страны в 2018 году, пишет «Экономика сегодня».

В компании заявили о падении транзитных объемов на 7% за десять месяцев 2018 года. За этот период через газотранспортную систему Украины прокачали 65,4 миллиарда кубометров газа. Сокращение транзита в «Нафтогазе» связали с ростом поставок российских углеводородов через «Северный поток».

После саммита в Хельсинки с Дональдом Трампом президент России назвал условия продления контракта на транзит газа через Украину. Во-первых, это урегулирование спора «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, во-вторых — экономическая целесообразность этого проекта.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом иске «Нафтогаза», который компания готовит из-за строительства второй нитки «Северного потока».