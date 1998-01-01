«Он был тяжелым…»: Аделина Сотникова подвела итоги 2018 года

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова на своей странице в Instagram подвела личные итоги 2018 года. Спортсменка рассказала подписчикам, что в уходящем году у нее было «много боли, но и много радости».

— Знаете, 2018 год был тяжелым и переломным! Было много боли, но и много радости! — написала Аделина.

Фигуристка поведала, что она безумно счастлива от того, что помирилась с очень важным для нее человеком. Девушка два с половиной года не находила себе места и наконец набралась мужества и сделала первый шаг, чтобы изменить ситуацию.

Аделина Сотникова также не забыла поблагодарить родителей и друзей за то, что они всегда рядом в сложные для нее моменты и всегда готовы помочь.

— Я хочу сказать спасибо своим родителям, друзьям! Что они в переломные моменты рядом и протянут всегда руку помощи!

Спортсменка не обделила вниманием и подписчиков, адресовав и им слова благодарности.

— Спасибо тем, кто сейчас со мной! Я это очень ценю и очень дорожу! Вы прекрасно знаете это! Если я не на связи, то обязательно выйду на нее, но через время. Человек я странный, спасибо за терпение, — обратилась девушка к поклонникам, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал рассказал, что мнению Александра Плющенко олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой больше, как спортсменке, себя не проявить.