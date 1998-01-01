Прямая трансляция празднования Нового года на Дворцовой площади в Петербурге

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В эти минуты на Дворцовой площади в Петербурге проходят массовые народные гуляния в честь Нового года. Празднование на главной площади Северной столицы продлится до 4 часов утра 1 января.

Новогодние представления также разворачиваются на интерактивной площадке у Главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. На Дворцовой площади установлена сцена в виде сказочного замка.

Жители и гости города в Новогоднюю ночь смогут увидеть завораживающее «Ледово-зеркальное шоу» с использованием световых, и лазерных спецэффектов. Также для петербуржцев на сцене на Дворцовой площади выступят артисты телевизионных проектов «Голос», «Песни», «Главная сцена», «Новая Звезда» и других.

В 3 часа ночи 1 января небо над Невой будет окрашено яркими огнями новогоднего фейерверка. Его будут запускать с пляжа Петропавловской крепости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с Новым годом.