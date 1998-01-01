Александр Беглов поздравил петербуржцев с Новым годом — видео

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Глава города на Неве подвел итоги уходящего года и наметил планы на наступающий 2019-й.

Фото, видео: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Новым 2019 годом. В торжественной речи он обратил внимание горожан на то, что именно в Петербурге зародились новогодние традиции России.

— Елки и елочные базары полюбились еще старому Петербургу и с тех времен стали частью нашей жизни, — сказал глава города.

В наступающем году, отметил Беглов, город отметит один из самых важных юбилеев — 75-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Глава города на Неве выразил огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

Также в 2019 году Северную столицу ждут муниципальные выборы, от результатов которых зависит, как будет дальше складываться жизнь культурной столицы России.

— Горожане будут решать, каким станет Петербург в ближайшие годы. У меня пять внуков. И мне важно, чтобы они росли вместе с такими же мальчишками и девчонками в успешном и комфортном Петербурге. Уверен, этого желает своим детям и внукам каждый из нас, — убежден глава города.

В завершение своей речи Александр Беглов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступающим Новым годом. Глава города пожелал всем исполнения всех заветных желаний.

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