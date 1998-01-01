Главная воздушная гавань Нидерландов — амстердамский аэропорт Схипхол — эвакуировали из-за угрозы взрыва, пишут местные СМИ.

Полиция и служба безопасности вывела на улицу пассажиров и персонал из терминала вылета № 3. Предварительно это произошло после звонка неизвестного, который сообщил, что пришел в аэропорт с бомбой.

Оперативно стражам правопорядка удалось задержать злоумышленника. Сейчас полиция устанавливает его личность. Подробности инцидента уточняются. Спустя полчаса воздушная гавань возобновила работу в нормальном режиме.

Аэропорт Схипхол — один из крупнейших в Европе, находится в 17 километрах от Амстердама.

Ранее Пятый канал рассказывал об эвакуации сотрудников американского телеканала CNN в прямом эфире.