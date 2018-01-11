Рики Мартин и его муж вновь стали родителями и показали фото малыша

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У певца и его супруга — шведского художника сирийского происхождения Джавана Йосефа — родилась дочка.

Фото: www.globallookpress.com

Рики Мартин и его муж — шведский художник сирийского происхождения Джаван Йосеф снова стали родителями. Об этом певец написал на своей страничке в Instagram, прикрепив фото младенца.

— Мы рады сообщить вам, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую мы назвали Люсия Мартин-Йосеф. Это, несомненно, был уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я полностью влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли бы получить, даром жизни, — написал Рики Мартин.

Instagram @ricky_martin

Известно, что это уже третий ребенок Рики Мартина. Певец и Джаван Йосеф растят двоих мальчиков-близнецов: Маттео и Валентина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в начале 2018 года Рики Мартин официально женился на своем любовнике.

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