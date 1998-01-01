Самолет, выполнявший рейс Москва — Сочи, был вынужден экстренно приземлиться в Воронеже после дебоша на борту утром во вторник, 1 января. Об этом сообщает Интерфакс.

Один из пассажиров бизнес-класса, перебрал со спиртным и начал неадекватно себя вести во время полета — матерился на весь салон и кричал. Бортпроводники отказались принести беспокойному мужчине еще одну порцию спиртного, что привело к скандалу. Во время попытки членами экипажа его успокоить, удар получила стюардесса.

Командир лайнера после оценки ситуации принял решение об экстренной посадке. Дебошира в Воронеже встречали сотрудники транспортной полиции. После того, как его при помощи правоохранителей удалось вывести из самолета, полет в Москве продолжился.

Ранее Пятый канал рассказывал о мужчине, который устроил скандал в петербургском аэропорту «Пулково». Нарушитель спокойствия воздушной гавани лег на пол и требовал принести ему сигарету, а когда его все же удалось поставить на ноги, то он заявил, что он якобы «полковник полиции».