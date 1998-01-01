Полиция установила личность мужчины, устроившего дебош в самолет во время полета утром 1 января из Сочи в Москву. Как сообщил источник Интерфакса, им является известный хоккеист, постоянно играющий как в России, так и за рубежом.

— Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Пятый канал сообщал, что драка произошла во время полета. Буйный пассажир, перебрав со спиртным кричал на весь салон и матерился, а потом потребовал еще спиртного. Когда ему отказали, то устроил скандал в ходе которого ударил стюардессу. Командир судна принял решение об экстренной посадке в Воронеже, где дебошир был передан правоохранителям.