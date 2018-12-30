Стало известно, когда армия завершит перевооружение на «Искандер-М»

Минобороны анонсировало окончательный переход на ракетные комплексы «Искандер-М» в 2019 году. Оборонные предприятия поставят в соединения Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса из 50 единиц техники. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в военном ведомстве, в состав бригадного комплекта входят не только пусковые установки, но и транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения. Также продолжаются работы по модернизации комплекса.

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