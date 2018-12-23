Недалек умом: актер Андрей Мягков о священнике, раскритиковавшем «Иронию судьбы»

Исполнитель роли Евгения Лукашина из «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков ответил на критику самой новогодней киноленты. Артист убежден: дело здесь не в неправильных идеях кинокартины.

— Я думаю, что рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так? — цитирует Мягкова радиостанция «Эхо Москвы».

Митрополит рязанский Марк посчитал, что «Ирония судьбы» категорически противоречит христианским канонам. Кроме того, картина наполняет души зрителей ложными мечтами и надеждами на то, что никогда не сбудется — в противовес трудолюбию и саморазвитию, которым учит прихожан церковь.

— А здесь (в фильме — прим. ред.) совсем другая картина. Для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой, — уверен митрополит.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как исполнившая главную роль в «Иронии судьбы» актриса Барбара Брыльска отказала Михаилу Боярскому.