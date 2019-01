Новый год в аду: неисправный фейерверк чуть не спалил город в Нидерландах

Жители города Швенинген в Нидерландах в прямом смысле стали участниками огненных новогодних мероприятий. Разгоревшийся пожар едва не сжег населенный пункт дотла.

Wow! Firenados caused by the bonfire at the beach of Schevingen, The Netherlands!



Due to the wind a rain of fire causes a lot of small fires in the village.



January 1, 2019

🎥 Stefan Dijkstra#firenado #tornado #weather #Scheveningen #breaking @spann @JimCantore @TomHall pic.twitter.com/ntyZheSHW5