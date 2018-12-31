Зачем иностранцы бьют тарелки, прыгают через волны и бегают с чемоданами на Новый год

, 13:41 44

Праздничные обычаи прекрасно передают атмосферу, которая царит в разных странах в ночь на 1 января.

Фото: www.globallookpress.com

Встреча Нового года и проводы старого года для многих народов неразрывно связаны с уникальными ритуалами. Так, колумбийцы устраивают в полночь забег с чемоданами, чтобы приманить путешествия и приключения. Об этом пишет журнал Forbes.

Жители Бразилии традиционно встречают главный праздник года на побережье, где принято загадывать желания. Рекомендуется сделать подношение и семь раз перепрыгнуть через волны, тогда задуманное обязательно исполнится.

В Японии считают, что несчастье можно изгнать несчастья и обрести спокойствие с помощью колокольчика. В последние минуты 31 декабря нужно позвонить 107 раз и еще один раз сразу после полуночи. При этом звук от одного удара должен стихнуть, прежде чем можно будет повторить звонок.

В новогоднюю ночь датчане выходят на улицы, чтобы разбить пару тарелок об дверь друзей и соседей. Чем больше будет осколков, тем больше счастья будет у хозяина дома.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в одиночестве встретить Новый год и не утонуть в печали.

 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:06
«Ты же не Волочкова» — Фото голой Ксении Алферовой озадачило поклонников
13:51
Ставка НДС в России выросла с 1 января 2019 года до 20%
13:41
Зачем иностранцы бьют тарелки, прыгают через волны и бегают с чемоданами на Новый год
13:25
Видео: Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка
13:15
Кровавое лунное затмение ожидается после новогодних праздников
12:59
«Он был вульгарен» — военные США извинились за шутку о «бомбардировке» Нью-Йорка
12:43
Эмин Агаларов стал отцом во второй раз
12:21
У отца певца Дмитрия Бикбаева были проблемы с бизнесом
12:07
«Ждем чуда…» — Жители Магнитогорска надеются отыскать живыми своих близких
11:44
«Ирония судьбы» — пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Москва — Сочи
11:16
Видео с места гибели в пожаре семерых человек в Оренбургской области
11:02
Видео: более восьми часов не могут спасти застрявших на аттракционе во Франции
10:48
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
10:34
Ющенко обвинил Киев в насильственном возврате украинцев в XVII век
10:14
28 тысяч рублей мелочью заплатил за телевизор житель Кузбасса — Видео
10:00
МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно
9:48
Регина Дубовицкая всерьез задумалась о пластике
9:33
Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей
9:08
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания
8:51
Молодежная сборная России по хоккею обыграла канадцев

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

31.12.2018

Как правильно провести 31 декабря: приметы и традиции в России

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама