Зачем иностранцы бьют тарелки, прыгают через волны и бегают с чемоданами на Новый год

Встреча Нового года и проводы старого года для многих народов неразрывно связаны с уникальными ритуалами. Так, колумбийцы устраивают в полночь забег с чемоданами, чтобы приманить путешествия и приключения. Об этом пишет журнал Forbes.

Жители Бразилии традиционно встречают главный праздник года на побережье, где принято загадывать желания. Рекомендуется сделать подношение и семь раз перепрыгнуть через волны, тогда задуманное обязательно исполнится.

В Японии считают, что несчастье можно изгнать несчастья и обрести спокойствие с помощью колокольчика. В последние минуты 31 декабря нужно позвонить 107 раз и еще один раз сразу после полуночи. При этом звук от одного удара должен стихнуть, прежде чем можно будет повторить звонок.

В новогоднюю ночь датчане выходят на улицы, чтобы разбить пару тарелок об дверь друзей и соседей. Чем больше будет осколков, тем больше счастья будет у хозяина дома.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в одиночестве встретить Новый год и не утонуть в печали.