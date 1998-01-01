Пешеход одной из оживленных улиц в муниципалитете Убатуба (штат Сан-Паулу), что на юго-востоке Бразилии, во вторник, 1 января погиб в результате падения на него туристического вертолета. Об этом сообщает телеканал Глобу.

Пилот вертолета, который с двумя пассажирами совершал панорамный облет над побережьем Сан-Паулу, по неизвестным пока причинам был вынужден экстренно приземлиться на одной из оживленных улиц города. Прохожий получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Двое туристов были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Бразильские ВВС начали расследование трагического инцидента.