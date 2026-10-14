«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова и ее муж заключили брачный договор

Анфиса Чехова и ее муж заключили брачный договор

Телеведущая Анфиса Чехова и ее муж, продюсер Александр Златопольский заключили брачный договор. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в личном блоге в соцсети, показав видео с подписанием бумаг в нотариальной конторе.

По мнению Чеховой, этот документ является обязательным условием семейной жизни. Заранее прописанные юридические нюансы помогут мужу и жене отстаивать свои интересы, если в браке возникнут проблемы.

«Мы пришли к нотариусу для того, чтобы заключить брачный договор. <…> Я считаю, что брачный договор должен быть заключен в каждой семье, потому что всякое может случиться», — объяснила телеведущая.

Ранее Чехова рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что они со Златопольским решили оба сделать бьюти-процедуру, но для разных целей. Речь шла терапии пептидами. Анфисе она понадобилась, чтобы омолодиться, а Александру — чтобы похудеть. При этом пара придерживается здорового образа жизни, чтобы терапия возымела максимальный эффект.

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