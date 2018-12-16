Константинополь назвал дату передачи автокефалии Украине

Православный Константинополь подтвердил свое намерение предоставить томос об автокефалии Объединенной раскольнической церкви Украины. Об этом сообщил константинопольский патриарх Варфоломей в понедельник, 31 декабря.
Патриарх рассказал, что передача томоса состоится в воскресенье, 6 января.
Сразу после официального оглашения намерений Константинополя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Варфоломею, в котором призвал отказаться от этой идеи и не способствовать церковному расколу Украины.