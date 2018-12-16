Константинополь назвал дату передачи автокефалии Украине

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Передача томоса, который расколет украинскую православную церковь, назначена на 6 января.

Фото: www.globallookpress.com

Православный Константинополь подтвердил свое намерение предоставить томос об автокефалии Объединенной раскольнической церкви Украины. Об этом сообщил константинопольский патриарх Варфоломей в понедельник, 31 декабря.

Патриарх рассказал, что передача томоса состоится в воскресенье, 6 января.

— Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье, — цитирует священнослужителя ТАСС.

Сразу после официального оглашения намерений Константинополя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Варфоломею, в котором призвал отказаться от этой идеи и не способствовать церковному расколу Украины.

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