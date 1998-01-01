Видео: В Таиланде неисправный самолет с российскими туристами развернули на ВПП

В Таиланде пилотам самолета AZUR air, который должен был вылететь из Пхукета в Москву, пришлось экстренно прекратить взлет во время разгона самолета. Об этом сообщают пассажиры лайнера, которые находились в этот момент на его борту. По их словам, самолет резко затормозил из-за чего его развернуло. Никто не пострадал. Людей попросили покинуть воздушное судно.

— Самолет набирал скорость и резко затормозил. Его развернуло. Техническая неисправность. Пока нет конкретного решения, что будем делать. Самолет по слухам технически неисправен, персонал между собой ведет переговоры. Сам персонал нам ничего не говорит. Никакой информации нет. Раздали какие-то бумажечки, о том, что мы находимся здесь в ночь, — рассказала пассажирка рейса.

Тем временем в авиакомпании AZUR air прокомментировали инцидент Пятому каналу. Пресс-секретарь перевозчика Анастасия Матюшина подтвердила информацию об остановке взлета, отметив, что неисправность была незначительной.

— Самолет при выезде на взлетно-посадочную полосу, командир обнаружил незначительную неисправность, было принято решение вернуться в аэропорт. Неисправность незначительная. Она устраняется достаточно быстро. Единственное, сейчас вступает регламент аэропорта, до 23 пассажиров не выпускает аэропорт. Сейчас их напоят, накормят. Как только аэропорт будет готов, они произведут вылет, — рассказала представитель авиакомпании.

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