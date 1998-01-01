Видео: В Таиланде неисправный самолет с российскими туристами развернули на ВПП

, 22:43 Видео 109

Воздушное судно должно было вылететь из Пхукета в Москву, однако во время разгона экипаж принял решение остановить взлет.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Таиланде пилотам самолета AZUR air, который должен был вылететь из Пхукета в Москву, пришлось экстренно прекратить взлет во время разгона самолета. Об этом сообщают пассажиры лайнера, которые находились в этот момент на его борту. По их словам, самолет резко затормозил из-за чего его развернуло. Никто не пострадал. Людей попросили покинуть воздушное судно.

— Самолет набирал скорость и резко затормозил. Его развернуло. Техническая неисправность. Пока нет конкретного решения, что будем делать. Самолет по слухам технически неисправен, персонал между собой ведет переговоры. Сам персонал нам ничего не говорит. Никакой информации нет. Раздали какие-то бумажечки, о том, что мы находимся здесь в ночь, — рассказала пассажирка рейса.

Тем временем в авиакомпании AZUR air прокомментировали инцидент Пятому каналу. Пресс-секретарь перевозчика Анастасия Матюшина подтвердила информацию об остановке взлета, отметив, что неисправность была незначительной.

— Самолет при выезде на взлетно-посадочную полосу, командир обнаружил незначительную неисправность, было принято решение вернуться в аэропорт. Неисправность незначительная. Она устраняется достаточно быстро. Единственное, сейчас вступает регламент аэропорта, до 23 пассажиров не выпускает аэропорт. Сейчас их напоят, накормят. Как только аэропорт будет готов, они произведут вылет, — рассказала представитель авиакомпании.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что известный хоккеист устроил дебош на рейсе Сочи — Москва.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:24
Три человека погибли в загоревшейся «Газели» в Магнитогорске
22:57
Спецборт ФМБА доставил 11-месячного малыша из Магнитогорска в Москву
22:43
Видео: В Таиланде неисправный самолет с российскими туристами развернули на ВПП
22:23
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
22:07
Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за спасение младенца в Магнитогорске
21:41
Видео: В Магнитогорске загорелась маршрутка
21:10
Жители Украины отметили день рождения националиста Бандеры в колпаках Санты
20:59
За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы
20:54
Славянский тотемный годослов называет 2019-й — годом Парящего Орла
20:41
Новый год в аду: неисправный фейерверк чуть не спалил город в Нидерландах
20:29
Молодая жена Венсана Касселя показала свой округлившийся живот
20:15
Пешеход в Бразилии погиб после падения на него вертолета с туристами — видео
19:54
Недалек умом: актер Андрей Мягков о священнике, раскритиковавшем «Иронию судьбы»
19:30
Зачем подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан прибыл в Москву
19:14
Стало известно, как отпраздновала Новый год Алла Пугачева
18:44
Глава Петербурга почтил память писателя Даниила Гранина
18:25
Кто из звезд выступил на новогоднем концерте «Песня года-2018»
17:57
Весь день жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу
17:40
«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем
17:23
В Германии водитель дважды протаранил толпу мигрантов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей Пятого канала — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама