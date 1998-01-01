Режиссер Арменак Назикян прокомментировал известие о смерти Владимира Дыховичного

Известие о смерти актера Владимира Дыховичного, сына режиссера Ивана Дыховичного, который скончался 1 января на 31-м году жизни, потрясло театральный мир. Что стало причиной смерти артиста — неизвестно. Многие деятели искусства выразили соболезнования близким актера. В том числе и известный российский режиссер Арменак Назикян.

— С Володей я по ходу был знаком. Я знаю, кто он такой и чей он сын. Знаю, что он талантливый был парень. Я с ним не работал, но ушел талантливый человек. Вот и все, — сказал режиссер в интервью Пятому каналу.

Время и место похорон Владимира Дыховичного пока не сообщаются.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, окончил ВГИК (мастерская народного артиста РФ Сергея Соловьева). Стал известен своими ролями в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница» и других.

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