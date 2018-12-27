Известная российская балерина не перестает баловать фанатов своими пикантными фотографиями. Не сделала она исключения и в новогоднюю ночь. На этот раз она на своей страничке в своей страничке в Instagram опубликовала две фотографии, на которых она предстает перед публикой в одних лишь трусах и сапогах. На первом снимке Анастасия лежит обнаженная на снегу возле дома, а на второй — стоит прикрывая грудь своим домашним питомцем — большим белым котом.

Instagram @volochkova_art

— Новый год, баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные — это неразделимые вещи! 🌲💨 А мне не холодно, — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Предусмотрительно балерина закрыла комментарии, поэтому не получила отклик от аудитории на эксцентричный поступок. Однако под следующей фотографией пользователи все же высказали артистке все, что они думают.

— Анастасия, вы — морж!

— Вам очень идет, когда вы одеты… — пишут подписчики.

Между тем, в Instagram дочери Волочковой Ариадны пользователи соцсети заметили неоднозначные публикации в Stories. На одной из них Ариадна написала, что грустит в праздник.

— Новый год с плохим настроением. Я как-то не так представляла, — написала дочь балерины.

Под фотографией известной артистки многие спросили, почему балерина отмечает, казалось бы, семейный праздник не с дочерью.

— Вы вот тут на снегу лежите, а дочь ваша где? — спрашивают подписчики.

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