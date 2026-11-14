«Бухгалтерию из рук не выпускайте»: Гордон дала совет Волочковой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 42 0

В конце октября балерина заявила о прекращении любых отношений со своим помощником.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Юрист Гордон: артистам следует внимательнее следить за своей бухгалтерией

Артистам следует внимательнее следить за своей бухгалтерией. Об этом на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» корреспонденту 5-tv.ru сказала юрист Екатерина Гордон, комментируя конфликт заслуженной артистки России Анастасии Волочковой с бывшим директором Максимом Николаевым.

Правозащитница напомнила, что есть серия судов бывшими директорами.

«Газманов (Олег. –Прим. Ред.), насколько я знаю, тоже был недоволен своим директором. Есть артисты, которые обнаруживают, что их якобы обворовывали системно. Здесь хочется дать совет всем артистам: вы бухгалтерию из рук не выпускайте и все-таки отслеживайте платежи», — сказала Екатерина.

Также Гордон прокомментировала громкие заявления Волочковой в адрес Николаева, которого она, в том числе, грозилась отправить и на СВО.

«Волочкова — человек эмоциональный. Мы уже ее приняли такую, какая она есть. Она и Джигурда раз в сезон выдают скандальный острый контент. Поэтому нужно просто с пониманием, любовью и со смирением относиться к тому, что они говорят», — резюмировала Екатерина.

Конфликт между балериной и ее помощником Максимом Николаевым разгорелся в конце октября 2026 года. Волочкова публично объявила о прекращении любых отношений с Максимом Николаевым после концерта в Краснодаре. По ее словам, он повел себя непорядочно и забрал себе больше денег из гонорара, чем ему причиталось в качестве процента. В ответ Николаев сказал, что «Анастасия нестабильна».

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