История спасения Розенбаумом авиапассажирки получила неожиданное продолжение

История со спасением на борту самолета артистом Александром Розенбаумом жительницы Симферополя Ольги Богдановой получила неожиданное продолжение. Руководство Первого канала решило пригласить и спасенную, и ее спасителя для участия в ток-шоу Елены Малышевой «Жить Здорово». Но в студии программы появился только Александр Розенбаум. Елена Малышева рассказала, почему Ольга Богданова не появилась на съемках. Всему виной условия, выдвинутые ей для участия в ток-шоу.
По словам Елены Малышевой, руководство программы, безусловно, собиралось оплатить Богдановой проезд, но райдер, который она выдвинула, их, мягко сказать, удивил. Поэтому, было принято решение не приглашать девушку на ток-шоу.
Александр Розенбаум, который в свое время работал врачом скорой помощи, рассказал зрителям ток-шоу, как оказывать первую помощь людям, если им стало внезапно плохо.
Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью спасенной артистом девушки.