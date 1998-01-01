История спасения Розенбаумом авиапассажирки получила неожиданное продолжение

История со спасением на борту самолета артистом Александром Розенбаумом жительницы Симферополя Ольги Богдановой получила неожиданное продолжение. Руководство Первого канала решило пригласить и спасенную, и ее спасителя для участия в ток-шоу Елены Малышевой «Жить Здорово». Но в студии программы появился только Александр Розенбаум. Елена Малышева рассказала, почему Ольга Богданова не появилась на съемках. Всему виной условия, выдвинутые ей для участия в ток-шоу.

— Такси из Севастополя в Симферополь — 5000 рублей, питание в аэропорту — 5000 рублей туда, 5000 обратно, питание в гостинице — 10 тысяч рублей, гонорар за участие — 50 тысяч рублей, прилет в Москву за день до съемок, отлет из Москвы наследующий день после съемок. Я вот даже ничего не хочу говорить, — рассказала ведущая программы Елена Малышева.

По словам Елены Малышевой, руководство программы, безусловно, собиралось оплатить Богдановой проезд, но райдер, который она выдвинула, их, мягко сказать, удивил. Поэтому, было принято решение не приглашать девушку на ток-шоу.

Александр Розенбаум, который в свое время работал врачом скорой помощи, рассказал зрителям ток-шоу, как оказывать первую помощь людям, если им стало внезапно плохо.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью спасенной артистом девушки.