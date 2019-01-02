Депутат Рады обжалует в суде решение Киева закрыть избирательные участки в РФ

Депутат украинского парламента, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил о намерении обжаловать в суде решение властей Украины ликвидировать все пять избирательных участков, действующих в России на постоянной основе.

Об этом, как сообщает РИА Новости, избирком Незалежной объявил в понедельник 31 декабря 2018 года.

— По разным оценкам, сотни тысяч наших граждан находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это не конституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права — участвовать в выборах, — написал Рабинович в Facebook.

Закрытие участков для голосования на территории РФ означает, что граждане Украины для своего волеизъявления должны будут оказаться на территории своей страны.



Facebook @vadim.rabinovich.39

Избирательная кампания по выборам президента страны началась в последний день уходящего 2018 года. Именно в новогоднюю ночь актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о своем намерении баллотироваться на пост главы Украины. А через некоторое время выложил в сеть видеообращение, в котором предложил всем желающим стать участниками его команды. Единственное условие — все, кто хотят быть соратниками актера-кандидата не должны иметь какого бы то ни было политического опыта. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.