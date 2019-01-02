Депутат Рады обжалует в суде решение Киева закрыть избирательные участки в РФ

Депутат украинского парламента, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил о намерении обжаловать в суде решение властей Украины ликвидировать все пять избирательных участков, действующих в России на постоянной основе.
Об этом, как сообщает РИА Новости, избирком Незалежной объявил в понедельник 31 декабря 2018 года.
Закрытие участков для голосования на территории РФ означает, что граждане Украины для своего волеизъявления должны будут оказаться на территории своей страны.
Избирательная кампания по выборам президента страны началась в последний день уходящего 2018 года. Именно в новогоднюю ночь актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о своем намерении баллотироваться на пост главы Украины. А через некоторое время выложил в сеть видеообращение, в котором предложил всем желающим стать участниками его команды. Единственное условие — все, кто хотят быть соратниками актера-кандидата не должны иметь какого бы то ни было политического опыта. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.