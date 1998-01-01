Звезда шоу «Голос» пытался задушить свою подругу

Участник британской версии шоу «Голос» Джейк Бенсон едва не задушил свою возлюбленную. Все произошло после того как 27-летняя Софи Линч, с которой Бенсон встречался около года решила сказать ему, что между ними все кончено. Как сообщает издание The Sun, артист схватил девушку за шею и стал душить.

— К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать, — рассказала девушка.

Все обвинения Бенсон отрицает, но несмотря на это, 21 декабря 2018 года мировой суд признал участника популярного песенного конкурса виновным.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в российской версии телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» победил участник команды композитора Константина Меладзе.