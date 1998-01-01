Шепелев увез свою новую возлюбленную в горы на Новый год

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на новогодние каникулы не на крымское побережье, а в снежные горы.

Как полагают пользователи интернета, в поездку он захватил свою новую возлюбленную — Екатерину Тулупову. Об этом сообщает ресурс 7дней.ru.

И, хотя пара не публикует совместных снимков, пользователи сети утверждают, что по фотографиям, которые появляются в сети, можно догадаться, что Дмитрий и Екатерина оправились покорять горы вместе. Не исключено, что их сопровождает и сын Дмитрия и Жанны Фриске Платон Шепелев, который в прошлом году освоил горные лыжи.

По имеющейся информации, у Платона сложились хорошие отношения с дочкой Тулуповой — Ладой.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сын Шепелева выразил явное недовольство прибавлением в семье.