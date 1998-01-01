Шепелев увез свою новую возлюбленную в горы на Новый год

, 12:39 135

Пользователи интернета пришли к такому выводу, рассматривая фото в социальных сетях. Да и папарацци неоднократно ловили пару на свиданиях.

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на новогодние каникулы не на крымское побережье, а в снежные горы.

Как полагают пользователи интернета, в поездку он захватил свою новую возлюбленную — Екатерину Тулупову. Об этом сообщает ресурс 7дней.ru.

И, хотя пара не публикует совместных снимков, пользователи сети утверждают, что по фотографиям, которые появляются в сети, можно догадаться, что Дмитрий и Екатерина оправились покорять горы вместе. Не исключено, что их сопровождает и сын Дмитрия и Жанны Фриске Платон Шепелев, который в прошлом году освоил горные лыжи.

По имеющейся информации, у Платона сложились хорошие отношения с дочкой Тулуповой — Ладой.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сын Шепелева выразил явное недовольство прибавлением в семье.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:10
На Мадагаскаре нашли необычную орхидею с запахом шампанского
12:39
Шепелев увез свою новую возлюбленную в горы на Новый год
12:21
Стала известна причина смерти актера фильма «Лето» Владимира Дыховичного
11:43
С нового года у граждан России появились дополнительные дни отпуска
11:20
Текстовая трансляция из Магнитогорска: последние данные на 2 января 2019 года
11:15
Лиза Боярская показала фото постаревшего отца без шляпы
10:52
2 января — Куриное рождество и день памяти Игнатия Богоносца
10:38
Стало известно, насколько подорожали автомобили LADA в 2019 году
10:22
Звезда шоу «Голос» пытался задушить свою подругу
10:05
Депутат Рады обжалует в суде решение Киева закрыть избирательные участки в РФ
9:35
История спасения Розенбаумом авиапассажирки получила неожиданное продолжение
9:20
По данным ВОЗ, в России стали намного меньше пить и курить
9:05
В Магнитогорске у стихийного мемориала пройдет литургия по погибшим
8:26
Газманов призвал россиян не злоупотреблять: Народ, вы сильно-то не пейте, окститесь
8:11
Кандидат-комик Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике
7:57
Елена Воробей могла хитростью увести Евгения Петросяна из семьи
7:42
Лунный финансовый календарь от астрологов на январь 2019 для приумножения доходов
7:19
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 11
7:00
«Репортаж из русской бани»: Волочкова, прикрывшись веником, обратилась к подписчикам
6:38
Сгоревший фургон с пончиками довел до слез американских полицейских

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама