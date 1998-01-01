Петербуржец выиграл в «Русское лото» 500 миллионов рублей

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» в популярной телеигре «Русское лото» состоялся 1 января 2019 года. Обладателями выигрышных билетов стали 12 человек, каждый из которых обогатится на 833 тысячи 333 рубля, сообщает телеканал «360».

Интрига розыгрыша скрывалась во втором туре — в нем на кону стоял миллиард рублей. Ведущему вытаскивать бочонки помогала певица Надежда Бабкина. Именно ее руками из мешка была вытащена комбинация бочонков, которая стала выигрышной для двух человек.

Имена победителей не раскрываются, известно лишь, что один из билетов был куплен в Санкт-Петербурге, а другой в Свердловской области.

«Русское лото» — популярная телевизионная тиражная лотерея, в основе которой лежит традиционная русская игра.

Ведущий вытаскивает из мешка бочонки с цифрами, а игроки закрывают поля на своих купленных билетах, имеющие те же цифры. Победителями становятся те, у кого раньше других совпадает нужное для определенного тура количество чисел.

Призовой фонд лотереи пополняется из суммы, вырученной при продаже билетов — 50% от стоимости каждого.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как миллионером после розыгрыша лотереи стал житель Краснодарского края.