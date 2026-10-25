«Не имеют права»: может ли УК требовать денег за травлю вредителей в домах?

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 2 506 0

В ГД объяснили, кто обязан платить за уничтожение крыс и тараканов.

Может ли УК требовать денег за травлю вредителей

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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ГД РФ: УК не имеет права требовать денег за травлю вредителей в домах

Уничтожение насекомых и грызунов в местах общего пользования в жилых зданиях входит в обычную плату за ЖКХ, поэтому дополнительно платить за него не нужно. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Как отметил депутат, дератизация и дезинсекция — обязанности управляющей компании, товарищества собственников или кооператива, в зависимости от типа населенного пункта.

«Дезинсекция и дератизация входит в состав работ по содержанию общего имущества, которые жильцы оплачивают по квитанции в графе «содержание жилья. Подчеркну, дополнительно собирать деньги за это управляющая организация не имеет права», — сказал Колунов.

Проверки домов на наличие вредителей должны проводиться не реже одного раза в месяц в соответствии с СанПиНом. Ей должны подвергаться в том числе подвалы и чердаки, а не только подъезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не снять жилье с насекомыми. Примером послужила история Екатерины Будниковой, которая с мужем и сыном приехала жить в Сочи и сняла квартиру, в которой оказались клопы.

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