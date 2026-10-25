Конец 20-летней вражды: Сталлоне помирился со Шварценеггером

Сильвестр Сталлоне помирился с Арнольдом Шварценеггером спустя 20 лет вражды

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что наконец помирился со своим давним соперником Арнольдом Шварценеггером. Об этом он заявил в интервью People на мероприятии PaleyFest New York 2026.

Соперничество двух актеров за звание главной звезды боевиков продлилось 20 лет.

На фестивале в Нью-Йорке Сталлоне заявил, что его отношения со Шварценеггером похожи на взаимодействие персонажей криминальной комедии «Король Талсы». По сюжету его герой, босс мафиози Дуайт Манфреди, не переносит другого авторитета и своего конкурента Билла Бевилакуа, которого сыграл Фрэнк Грилло. По словам Сильвестра, теперь они «хорошие друзья».

«Между нами есть своего рода товарищество, уважение. Мы — очень похожие по своей сути люди», — сказал артист.

Грилло также был на мероприятии и согласился со Сталлоне, охарактеризовав отношения между этими персонажами как «переменчивые».

«Не думаю, что они доверяют друг другу, но бывают моменты, когда они необходимы друг другу», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сталлоне чуть не довел себя до смерти на съемках «Рокки».

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