Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста в Донецке — видео

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МЧС ДНР ликвидировали последствия взрыва переправы. Диверсантов разыскивают правоохранители.

Фото, видео: Youtube @Министерство информации ДНР

Во вторник, 1 января, неизвестные подорвали опору железнодорожного моста на перегоне Чумаково — Ларино. Как сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пострадавших в результате инцидента нет.

Движение транспорта на данном участке перекрыто.

Специалисты ведомства в настоящее время завершили работы по ликвидации последствий подрыва переправы. Уложено 106 шпал в межопорное пространство, установлены три фундаментных стакана, железобетонная опора и восемь фундаментных блоков.

От взрыва пострадавшую опору изогнуло, поэтому представители МЧС приняли решение о немедленном восстановлении, так как оставлять в таком виде это было невозможно.

Правоохранительные органы ДНР ведут розыск диверсантов, устроивших данное происшествие. К слову, в регионе с 29 декабря действует так называемое «новогоднее» перемирие, которые уже 1 января было нарушено украинскими силовиками, обстрелявшими Докучаевск.

Ранее Пятый канал рассказывал, как президент Незалежной Петр Порошенко, Украине «свинью подложил».

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