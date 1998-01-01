Не новогодняя сказка о том, как Порошенко Украине свинью подложил

, 15:00 Репортаж 78

Действия президента Незалежной завели Украину и его самого в тупик. Инцидент в Керченском проливе, раскол церкви, рост напряжения в Донбассе, — поможет ли все это Порошенко на выборах в марте?

Фото, видео: Пятый канал

Нынешний год стал испытанием для Украины. Оголтелая предвыборная политика Порошенко в комментариях не нуждается. Только благодаря хладнокровию России удалось избежать масштабного конфликта после событий в Керченском проливе. Официальный Киев сознательно привел церковь к расколу, и теперь ждет автокефалии. Чтобы набрать вистов действующий президент Незалежной даже объявил военное положение, правда ненадолго. И сейчас он нагнетает ситуацию в Донбассе. Поможет ли ему все это в марте — узнаем совсем скоро. Но кажется, что опасные игры Порошенко завели его в тупик. А вместе с ним в этом тупике находится и Украина.

Когда тебе семь, и каждый вечер ты проводишь в подвале, укрываясь от обстрела, вот такие гости — это большой праздник. Гуманитарщики с подарком для каждого ребенка, по какую бы сторону фронта он не жил.

В ближайшие дни Алексей с товарищами объедет всю территорию, которая еще в начале недели считалась местом потенциального украинского удара. Но приказа атаковать Порошенко так и не отдал. Гражданские повеселели, а военные иллюзий не питают.

— Для нас почти ничего не изменилось, а вот для них изменения большие, потому что подтянули большие силы. Большое количество войск, бронетехники, реактивного вооружения, самоходных орудий и минометов. Это у них уже в два яруса, — рассказал ополченец.

Читайте также

Гадалки «разложили» будущее Украины на фасоли — видео

Это заряженное «ружье» теперь висит на сцене большого политического спектакля. И мало кто заметил, что Порошенко замаскировал керченской провокацией и последующей милитаристской истерикой мирового масштаба важный факт. За два дня до окончания военного положения Украина выбирала местные власти.

— Можно сказать, что эти выборы — большая последняя репетиция перед весенними президентскими выборами, — говорит руководитель фракции «Батькивщина» в верховной раде Украины Юлия Тимошенко:

Заклятый соперник президента Юлия Тимошенко в итоговом спиче ликовала. По количеству избранных депутатов ее партия «Батькивщина» уверенно обошла блок Порошенко. Правда, последний победил по числу избранных сельских глав. Особо отметила явку больше чем в 50%. И ни слова о том, что ровно половину страны на это торжество демократии не пустили.

— Безусловно, если мы посмотрим на тот список регионов, где было введено военное положение, то увидим, что эти регионы, преимущественно, русскоязычного русского населения. Те регионы, где никогда не поддерживали или поддерживали в самой меньшей степени оранжевых, а также этот псевдоевропейский выбор, — отмечает политолог Павел Данилин.

Особый режим предполагает ограничение конституционных прав граждан. В период его действия отменяются любые выборы. И десять областей востока Украины оказались в этой ситуации ровно за месяц до голосования. Информации об этом почти нет, потому что работа СМИ там тоже была ограничена. Но по сети гуляют ролики, выложенные водителями, которых беспричинно останавливала полиция.

Читайте также

Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России

А вот это вообще за гранью. Сотрудники военкомата выполняют план мобилизации в Черкассах. Просто ловят не пришедших по повестке прямо у дома, без санкции суда, без полиции. Фактически похищают людей.

Около 20 миллионов нелояльных, по сути, изолировали, чтобы исключить их влияние на статистику. Пьедестал соревнования за региональную власть поделили «Батькивщина» и блок Порошенко, кое-какими результатами может похвастаться Аграрная партия, радикалы всех мастей плетутся в хвосте. И это сигнал избирателю — за «Киевский трон» весной биться будут «Газовая принцесса» и «Шоколадный король».

— Я думаю, что военное положение еще раз будет объявлено в результате очередной какой-то провокации. Сейчас откатано было все, чтобы военное положение проводить. Перед выборами его можно еще раз ввести или как-то продлить и манипулировать самыми выборами, — говорит политолог Олег Матвейчев.

Военный козырь в рукаве Порошенко вполне может быть бит. Об этом тоже мало говорили, но в самый разгар его игр в главнокомандующего — 4 декабря — Юля слетала за океан. Америка принимала серьезно — несколько дней встреча за встречей. В списке сплошь тяжеловесы от крыла демократов. А спустя пару недель спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер уже в Киеве публично разъяснит, что военное положение продлевать не нужно. И Порошенко, конечно, послушается.

— Только исключительно на Госдепартамент он рассчитывал, и поэтому он получил, конечно, поддержку США, но не сразу, и получил ее с оговорками. Европа вообще отказалась поддерживать провокацию Порошенко, и это, конечно же, серьезнейшее внешнеполитическое поражение украинского лидера, — поясняет политолог Павел Данилин.

На кого же сделает ставку Запад? От этого решения будет зависеть и ситуация на Донбассе. Внутриполитический рейтинг Тимошенко куда выше, чем у действующего президента. И на выборах она победит с большой вероятностью. А вот что бы сохранить кресло главы государства за Порошенко, без саботажа голосования обойтись будет непросто. И сейчас, очевидно, повисла решающая пауза. Недаром ведь контактная группа Минских переговоров смогла таки согласовать новогоднее перемирие на Донбассе, оно действует первые сутки. В центре Донецка огромная елка, гуляют люди. Что бы там не случилось дальше, здесь давно уже научились ценить каждую секунду спокойствия.

Ранее Пятый канал сообщал, что Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

15:28
Семья из России погибла в жутком ДТП в Финляндии, автомобиль всмятку — фото
15:11
Телетрап с пассажирами внутри рухнул в аэропорту США
15:00
Не новогодняя сказка о том, как Порошенко Украине свинью подложил
14:45
Российских детей из Сирии и Ирака доставят на родину
14:37
Мечты сбываются: Пять новогодних подарков от президента России детям
14:07
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
13:44
Владимир Путин направил новогодние поздравления главам государств
13:28
С наступающей катастрофой: Что ждет Землю в 2019 году
13:17
«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте
13:00
Новогоднее поздравление Путина покажут в московском метро
12:40
В МВД рассказали об изменениях в закон о гражданстве
12:17
В Крыму открылся первый участок трассы «Таврида»
12:01
Видео: новые кадры испытаний ракеты «Авангард»
11:52
Девочка-подросток ушла из больницы в Тверской области и пропала
11:24
Один из напавших на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде
10:49
«Живу в центре водоворота»: актриса «Уральских пельменей» о разладе в коллективе
10:27
«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике
10:11
«Рубиновые звезды помогут России» — звезда «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год
9:53
«Грудь как у мальчика»: младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников
9:37
«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама