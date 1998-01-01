Не новогодняя сказка о том, как Порошенко Украине свинью подложил

Нынешний год стал испытанием для Украины. Оголтелая предвыборная политика Порошенко в комментариях не нуждается. Только благодаря хладнокровию России удалось избежать масштабного конфликта после событий в Керченском проливе. Официальный Киев сознательно привел церковь к расколу, и теперь ждет автокефалии. Чтобы набрать вистов действующий президент Незалежной даже объявил военное положение, правда ненадолго. И сейчас он нагнетает ситуацию в Донбассе. Поможет ли ему все это в марте — узнаем совсем скоро. Но кажется, что опасные игры Порошенко завели его в тупик. А вместе с ним в этом тупике находится и Украина.



Когда тебе семь, и каждый вечер ты проводишь в подвале, укрываясь от обстрела, вот такие гости — это большой праздник. Гуманитарщики с подарком для каждого ребенка, по какую бы сторону фронта он не жил.

В ближайшие дни Алексей с товарищами объедет всю территорию, которая еще в начале недели считалась местом потенциального украинского удара. Но приказа атаковать Порошенко так и не отдал. Гражданские повеселели, а военные иллюзий не питают.

— Для нас почти ничего не изменилось, а вот для них изменения большие, потому что подтянули большие силы. Большое количество войск, бронетехники, реактивного вооружения, самоходных орудий и минометов. Это у них уже в два яруса, — рассказал ополченец.

Это заряженное «ружье» теперь висит на сцене большого политического спектакля. И мало кто заметил, что Порошенко замаскировал керченской провокацией и последующей милитаристской истерикой мирового масштаба важный факт. За два дня до окончания военного положения Украина выбирала местные власти.

— Можно сказать, что эти выборы — большая последняя репетиция перед весенними президентскими выборами, — говорит руководитель фракции «Батькивщина» в верховной раде Украины Юлия Тимошенко:

Заклятый соперник президента Юлия Тимошенко в итоговом спиче ликовала. По количеству избранных депутатов ее партия «Батькивщина» уверенно обошла блок Порошенко. Правда, последний победил по числу избранных сельских глав. Особо отметила явку больше чем в 50%. И ни слова о том, что ровно половину страны на это торжество демократии не пустили.

— Безусловно, если мы посмотрим на тот список регионов, где было введено военное положение, то увидим, что эти регионы, преимущественно, русскоязычного русского населения. Те регионы, где никогда не поддерживали или поддерживали в самой меньшей степени оранжевых, а также этот псевдоевропейский выбор, — отмечает политолог Павел Данилин.

Особый режим предполагает ограничение конституционных прав граждан. В период его действия отменяются любые выборы. И десять областей востока Украины оказались в этой ситуации ровно за месяц до голосования. Информации об этом почти нет, потому что работа СМИ там тоже была ограничена. Но по сети гуляют ролики, выложенные водителями, которых беспричинно останавливала полиция.

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А вот это вообще за гранью. Сотрудники военкомата выполняют план мобилизации в Черкассах. Просто ловят не пришедших по повестке прямо у дома, без санкции суда, без полиции. Фактически похищают людей.

Около 20 миллионов нелояльных, по сути, изолировали, чтобы исключить их влияние на статистику. Пьедестал соревнования за региональную власть поделили «Батькивщина» и блок Порошенко, кое-какими результатами может похвастаться Аграрная партия, радикалы всех мастей плетутся в хвосте. И это сигнал избирателю — за «Киевский трон» весной биться будут «Газовая принцесса» и «Шоколадный король».

— Я думаю, что военное положение еще раз будет объявлено в результате очередной какой-то провокации. Сейчас откатано было все, чтобы военное положение проводить. Перед выборами его можно еще раз ввести или как-то продлить и манипулировать самыми выборами, — говорит политолог Олег Матвейчев.

Военный козырь в рукаве Порошенко вполне может быть бит. Об этом тоже мало говорили, но в самый разгар его игр в главнокомандующего — 4 декабря — Юля слетала за океан. Америка принимала серьезно — несколько дней встреча за встречей. В списке сплошь тяжеловесы от крыла демократов. А спустя пару недель спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер уже в Киеве публично разъяснит, что военное положение продлевать не нужно. И Порошенко, конечно, послушается.

— Только исключительно на Госдепартамент он рассчитывал, и поэтому он получил, конечно, поддержку США, но не сразу, и получил ее с оговорками. Европа вообще отказалась поддерживать провокацию Порошенко, и это, конечно же, серьезнейшее внешнеполитическое поражение украинского лидера, — поясняет политолог Павел Данилин.

На кого же сделает ставку Запад? От этого решения будет зависеть и ситуация на Донбассе. Внутриполитический рейтинг Тимошенко куда выше, чем у действующего президента. И на выборах она победит с большой вероятностью. А вот что бы сохранить кресло главы государства за Порошенко, без саботажа голосования обойтись будет непросто. И сейчас, очевидно, повисла решающая пауза. Недаром ведь контактная группа Минских переговоров смогла таки согласовать новогоднее перемирие на Донбассе, оно действует первые сутки. В центре Донецка огромная елка, гуляют люди. Что бы там не случилось дальше, здесь давно уже научились ценить каждую секунду спокойствия.

Ранее Пятый канал сообщал, что Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса.