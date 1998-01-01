Одним из первых на помощь пострадавшим бросился Александр, сотрудник одного из бутиков, расположенных на центральной улице Северной столицы. Молодой человек помогал достать людей из-под рекламного щита, который упал на прохожих вечером в среду, 2 января, на Невском проспекте.

— Я услышал резкий грохот, когда вышел, то лежал рекламный щит, а рядом с ним девушка и молодой человек, — рассказал детали первых секунд после трагедии Глеб, коллега Александра.

Молодой человек добавил, что щит был установлен где-то в августе 2018 года. Что стало причиной падения, он не знает, потому что вышел, когда все уже произошло.

Как сообщал ранее Пятый канал, пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии.