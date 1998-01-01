Погибшая под лавиной петербурженка напророчила свою гибель

, 20:50 Фото 58

Алена Рогачева за три дня до трагедии опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассуждала о том, что чувствует, когда «спускает» лавину и что происходит в душе, если она несется «на своих».

Фото: Instagram @alenka_rogacheva

Петербурженка Алена Рогачева за три дня до гибели под лавиной на горном массиве Хибины в Мурманской области напророчила трагедию.

— Когда вы спускаете лавину, вы себя чувствуете маленьким чертенком. Но, когда вы спускаете лавину на своих и видите, что шанс выбраться у них есть только после остановки стихии, тут становится не по себе, — написала Алена под одним из своих постов в Instagram.

Instagram @alenka_rogacheva

В дальнейшей переписке, отвечая на вопросы, она написала еще более шокирующее:

— Когда ты оказываешься внутри нее, и понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит, становится еще страшнее.

Как сообщал ранее Пятый канал, 27-летняя петербурженка погибла в среду, 2 января, во время схода лавины на горнолыжном курорте в Мурманской области. Известно, что она поехала туда на отдых с двумя друзьями. Молодые люди смогли выбраться самостоятельно. Девушку искали два часа.

Известно, что девушка являлась профессиональным вейкбордистом — это экстремальный вид спорта, который сочетает в себе воднолыжный слалом, акробатику и прыжки.

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