Россиянам напомнили об одной шестидневке в 2027 году

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Сразу после нее начнутся продолжительные выходные.

Почему россияне в феврале 2027 года будут работать больше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В 2027 году жителей России ждет только одна шестидневная рабочая неделя — она выпадет на вторую половину февраля. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В документе указано, что работать непрерывно шесть дней придется с 15 по 20 февраля следующего года. Однако после этого графика последуют три выходных, которые продлятся с 21 по 23 февраля.

Причина такого расписания связана с переносом выходного дня. Уточняется, что вместо 20 февраля власти объявили нерабочим 22 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в следующем году у россиян будет семь сокращенных рабочих недель. Две из них будут трехдневными — в феврали и ноябре, а еще пять — четырехдневными. Они ожидаются в марте, июне и конце декабря, а также две недели придутся на май.

Кроме того, 5-tv.ru писал, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — они начнутся 31 декабря 2026-го и завершатся 10 января. На работу россияне предстоит выйти на следующий день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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