Сотрудник одного из магазинов, расположенных неподалеку от места, где на прохожих рухнул рекламный щит в центре Петербурга, рассказал Пятому каналу о том, что происходило в первые минуты после произошедшего.

— Стояли в магазине, общались, услышали грохот — думали авария. Вышли на крыльцо, видно, что упала конструкция. И люди ее пытаются поднять. Кто был, сбежались, поняли что под ней люди. Подняли, вытащили парня и девушку, сильно пострадавших. Я видел только двоих, — говорит Александр.

Очевидец отметил, что скорая помощь приехала очень быстро. Спасатели МЧС, оказавшись на месте ЧП, также быстро оказали первую помощь пострадавшим.

Рекламный щит упал на прохожих, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 2 января. По уточненной информации Пятого канала, пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии.