Сотрудник одного из магазинов, расположенных неподалеку от места, где на прохожих рухнул рекламный щит в центре Петербурга, рассказал Пятому каналу о том, что происходило в первые минуты после произошедшего.
Очевидец отметил, что скорая помощь приехала очень быстро. Спасатели МЧС, оказавшись на месте ЧП, также быстро оказали первую помощь пострадавшим.
Рекламный щит упал на прохожих, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 2 января. По уточненной информации Пятого канала, пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии.