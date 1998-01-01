«Думали авария»: Очевидец о падении щита в центре Петербурга — видео

, 22:19 Интервью 59

ЧП произошло 2 января на Невском проспекте.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Сотрудник одного из магазинов, расположенных неподалеку от места, где на прохожих рухнул рекламный щит в центре Петербурга, рассказал Пятому каналу о том, что происходило в первые минуты после произошедшего.

— Стояли в магазине, общались, услышали грохот — думали авария. Вышли на крыльцо, видно, что упала конструкция. И люди ее пытаются поднять. Кто был, сбежались, поняли что под ней люди. Подняли, вытащили парня и девушку, сильно пострадавших. Я видел только двоих— говорит Александр.

Очевидец отметил, что скорая помощь приехала очень быстро. Спасатели МЧС, оказавшись на месте ЧП, также быстро оказали первую помощь пострадавшим.

Рекламный щит упал на прохожих, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 2 января. По уточненной информации Пятого канала, пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии.

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